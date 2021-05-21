ЦСКА обменял Шарыченкова в «Салават Юлаев» на денежную компенсацию

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Вратарь ЦСКА Александр Шарыченков перешел в «Салават Юлаев».

Клубы произвели обмен, в результате которого в Уфу переезжает 29-летний российский хоккеист, а армейцы получат денежную компенсацию.

«Продолжительное время искали кандидатуру для усиления нашей вратарской бригады и решили остановиться на Александре Шарыченкове.

За символическую денежную компенсацию мы получили габаритного и опытного голкипера, который за свою карьеру выступал в таких клубах, как «Динамо», «Нефтехимик» и ЦСКА.

В прошедшем сезоне Александр провел много матчей за армейцев. Шарыченков хорошо читает игру и, что весьма важно для нас, умеет играть в сложных моментах: сильный соперник, стадия плей-офф.

В личной беседе мы убедились, что и у Александра есть огромное желание проявить свои лучшие качества в нашем клубе», – сказал спортивный директор «Салавата» Василий Чижов.

Шарыченков в КХЛ провел 189 матчей, одержал 75 побед, сделал 11 шатаутов при проценте отраженных бросков 91,4 и коэффициенте надежности 2,36. Его статистика – здесь.

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