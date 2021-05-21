«Торонто» останется без Кубка Стэнли на 55 лет как минимум. Это новый антирекорд НХЛ

Теги Рейнджерс Баффало Торонто Кубок Стэнли Ванкувер НХЛ рекорды Хоккей

«Торонто» вылетел в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Монреалю» (3-4). 

Таким образом, «Лифс» вновь лишились шансов на завоевание трофея. Клуб не может выиграть его с 1967 года. 

Таким образом, даже в случае победы в следующем году, пауза между победами составит 55 лет. Это новый антирекорд НХЛ. Предыдущий принадлежал «Рейнджерс» (54 года, победы в 1940 и 1994 годах).

При этом «Лифс» имели на одну попытку меньше, так как сезон-2004/05 не состоялся из-за локаута. 

Отметим, что кроме «Торонто» свои длительные серии ожидания трофея продолжают «Баффало» и «Ванкувер» (по 51 году), не выигрывавшие Кубок Стэнли ни разу в истории. Эти команды дебютировали в лиге в сезоне-1970/71. 

При этом «Торонто» на данном отрезке не сыграл в финале ни разу, «Баффало» – дважды (1975 и 1999 годы), «Ванкувер» – трижды (1982, 1994 и 2011 годы). 

В 2019 году свою серию на отметке 51 года остановил «Сент-Луис», дебютировавший в сезоне-1967/68.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья