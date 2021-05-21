«Торонто» останется без Кубка Стэнли на 55 лет как минимум. Это новый антирекорд НХЛ

вылетел в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Монреалю» (3-4).

Таким образом, «Лифс» вновь лишились шансов на завоевание трофея. Клуб не может выиграть его с 1967 года.

Таким образом, даже в случае победы в следующем году, пауза между победами составит 55 лет. Это новый антирекорд . Предыдущий принадлежал (54 года, победы в 1940 и 1994 годах).

При этом «Лифс» имели на одну попытку меньше, так как сезон-2004/05 не состоялся из-за локаута.

Отметим, что кроме «Торонто» свои длительные серии ожидания трофея продолжают «Баффало» и (по 51 году), не выигрывавшие ни разу в истории. Эти команды дебютировали в лиге в сезоне-1970/71.

При этом «Торонто» на данном отрезке не сыграл в финале ни разу, «Баффало» – дважды (1975 и 1999 годы), «Ванкувер» – трижды (1982, 1994 и 2011 годы).

В 2019 году свою серию на отметке 51 года остановил «Сент-Луис», дебютировавший в сезоне-1967/68.