Форвард СКА Короткий о стиле «бей-беги»: «Люблю такой хоккей. А как в зону войти? Там же тоже ребята в обороне играют строго. Вот – вбрасываешь и бежишь»
В декабре 2024 года в Туле «Академия Михайлова» обыграла «СКА-1946» (3:2 ОТ) в «Молодежной классике» на открытом воздухе.
– Хотя забили пять голов, для матча на открытом воздухе – это нормально. Долго как-то раскачивались.
– А как там раскачаться, если бежишь и снег идет? Максимум, можешь вбросить шайбу и побежать бороться за нее.
– Сейчас еще поколение, не привыкшее к этому хоккею?
– Я люблю такой хоккей.
– Что тебе в нем нравится?
– Бежать, потом забирать шайбу и играть.
– Ты играешь как плеймейкер, снайпер. Наоборот, более интересная игра.
– Можно быть плеймейкером, но бороться за шайбу-то кто будет? Ее же нужно сначала забрать, чтобы потом быть плеймейкером.
– Можно забрать в своей зоне, например, и в чужую заходить без вброса.
– А как в нее войти? Там же тоже ребята в обороне играют строго. Вот – вбрасываешь и бежишь, – сказал Короткий.