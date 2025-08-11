Форвард СКА Короткий о стиле «бей-беги»: «Люблю такой хоккей. А как в зону войти? Там же тоже ребята в обороне играют строго. Вот – вбрасываешь и бежишь»

Форвард системы СКА Матвей Короткий любит хоккей в стиле «бей-беги».

В декабре 2024 года в Туле «Академия Михайлова » обыграла «СКА-1946 » (3:2 ОТ) в «Молодежной классике» на открытом воздухе.

– Хотя забили пять голов, для матча на открытом воздухе – это нормально. Долго как-то раскачивались.

– А как там раскачаться, если бежишь и снег идет? Максимум, можешь вбросить шайбу и побежать бороться за нее.

– Сейчас еще поколение, не привыкшее к этому хоккею?

– Я люблю такой хоккей.

– Что тебе в нем нравится?

– Бежать, потом забирать шайбу и играть.

– Ты играешь как плеймейкер, снайпер. Наоборот, более интересная игра.

– Можно быть плеймейкером, но бороться за шайбу-то кто будет? Ее же нужно сначала забрать, чтобы потом быть плеймейкером.

– Можно забрать в своей зоне, например, и в чужую заходить без вброса.

– А как в нее войти? Там же тоже ребята в обороне играют строго. Вот – вбрасываешь и бежишь, – сказал Короткий .