Подколзин подписал 3-летний контракт новичка с «Ванкувером» («СЭ»)

Форвард СКА и сборной России Василий Подколзин заключил трехлетний контракт новичка с , сообщает .

В ближайшее время клуб объявит о подписании официально. В последние дни 19-летний форвард находился в Риге со сборной России. В заявку на турнир он внесен не был.

После дозаявки приехавших из защитника Дмитрия Орлова и нападающего Владимира Тарасенко Подколзин покинул расположение команды.

В минувшем сезоне он набрал 11 (5+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в Кубке Гагарина добавил еще 11 (6+5) баллов в 16 играх.

В составе молодежной сборной России на МЧМ-2021 отметился 4 (2+2) очками в 7 матчах.

Подколзин был задрафтован «Кэнакс» в 2019 году под общим 10-м номером.