Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прибыл в расположение сборной России, информирует твиттер ФХР.

Голкипер сыграет на ЧМ-2021 в Риге.

Напомним, если игрок приезжает в сборную после 16 мая, то должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. После трехдневного карантина хоккеист может приступить к тренировкам.

Затем в течение трех дней он будет ежедневно сдавать тесты на коронавирус. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допустят к матчам.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня: 3 июня пройдут матчи 1/4 финала, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня играми за золотые и бронзовые медали.