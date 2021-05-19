«Хотим в хоккее более глубоких отношений с цветными сообществами. НХЛ создает инклюзивную культуру». Беттмэн о равенстве

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в годовщину убийства афроамериканца Джорджа Флойда поделился мыслями касательно борьбы за равноправие.

Ранее суд присяжных признал полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Флойда. При задержании полицейский удерживал шею Флойда коленом.

«Сегодня исполняется ровно год с момента убийства Джорджа Флойда, ставшего для нашего общества поворотной точкой в борьбе с расизмом и социальной несправедливостью. Во многом эта трагедия стала катализатором спортивного мира, заставив нас использовать свои платформы и влияние для борьбы за верные принципы.

НХЛ по-разному справлялась с этими проблемами в прошлом, временами неповоротливо и неловко. Но мы развиваемся – как личности, как организация, как вид спорта, – и стараемся вести за собой и стать частью решения проблем, которые ставят вызовы перед нашим обществом, влияют на хоккейную культуру и напрямую сказываются на наших бизнесе, сотрудниках, игроках и болельщиках.

Хоккеисты, команды и персонал лиги более не желают «заткнуться и играть в хоккей». Они не принимают эту фразу как единственное, что могут предложить всем, кто любит этот спорт. Особенно тем, кто не чувствует, что с ним справедливо обращались в прошлом.

Мы верим, что наш вклад в это движение должен начаться изнутри. Стремление сделать хоккей доступным для всех может быть достигнуто только в том случае, если хоккейную культуру будут создавать все. Наши главные достижения будущего не будут достигнуты путем показных действий. Нам понадобятся содержательные начинания, развитие лидерских качеств, образование, труд, маркетинг, партнерство, задействование молодежи и всего общества.

Мы разработали новые стратегии, создали структуры, советы и комитеты, чтобы улучшить наше дело во всех областях. И мы продолжим вовлекать, поддерживать и стимулировать своих главных заинтересованных лиц.

Мы хотим, чтобы в хоккее были более глубокие отношения с черным, азиатским, испано-латинским населением, коренными народами и всеми другими цветными сообществами. Это касается игроков, сотрудников, болельщиков, бизнес-партнеров и лидеров мнений. Мы создаем инклюзивную культуру, которая приветствует появление недостаточно представленных групп (по расовой, гендерной, сексуальной и дееспособной принадлежности).

Мы осознаем собственную роль в создании новых уровней доступа, сломе барьеров входа и препятствуем созданию новых барьеров», – говорится в заявлении Беттмэна.