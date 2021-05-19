Овечкин о вылете от «Бостона»: «Три матча прошли в овертайме. Где-то удача и рикошеты были не на стороне «Вашингтона»»

Капитан высказался после вылета из Кубка Стэнли по итогам пятого матча 1-го раунда против (1:3, 1-4 в серии).

«Я думаю, что мы сегодня провели очень хороший матч. Вы просто посмотрите, сколько бросков мы нанесли, сколько имели моментов. Но Раск играл здорово, и они использовали свои шансы. В целом, я считаю, была хорошая серия. В ней было интересно играть. И поражение в ней для нас выглядит тяжело. Это все трудно.

Серия была плотной, три матча прошли в овертайме. Где-то удача и рикошеты были не на нашей стороне. В каких-то моментах мы должны были играть лучше, а где-то соперник выглядел свежее нас. Четвертый матч мы вообще провели не так, как нужно (1:4). А где-то просто не могли забить, хотя имели много шансов.

То, что мы третий год подряд вылетаем в первом раунде… Весь этот сезон мы играли, держа в уме, что должны завоевать . Всегда трудно проигрывать. И никто не хочет испытать это чувство. Мы старались сделать все, что можем. И у нас хорошая команда.

Вообще в этой серии сражались две хорошие команды. Каждый матч проходил в равной борьбе. Но снова скажу: где-то влияли плохие отскоки и невезение. В итоге мы проиграли. Но в целом мы в раздевалке уверены друг в друге, верим в себя и партнеров.

И даже сейчас, уступая 0:2, мы делали все, чтобы совершить камбэк. Даже когда мы по ходу сезона уступали в две-три шайбы, вера в себя нас не покидала, и мы бились за победу. Может быть, еще один-два гола с «Бостоном» – и все получилось бы иначе. Мы сражались, не сдавались, играли на победу», – сказал Овечкин.