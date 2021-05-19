Хернквист толкнул Сергачева на борт в игре «Тампа» – «Флорида»

Нападающий «Флориды» Патрик Хернквист применил силовой прием против защитника «Тампы» Михаила Сергачева в четвертом матче серии Кубка Стэнли.
Эпизод произошел за три минуты до конца третьего периода.
Хернквист толкнул россиянина, который после контакта с соперником сильно врезался в борт. Сергачев не сразу поднялся со льда, ему оказывал помощь врач команды. Хоккеист «Пантерс» не был наказан удалением по итогам этого инцидента.
Ранее нападающий Энтони Дюклер ударил клюшкой в колено Никите Кучерову.