Хернквист толкнул Сергачева на борт в игре «Тампа» – «Флорида»

Нападающий «Флориды» применил силовой прием против защитника в четвертом матче серии Кубка Стэнли.

Эпизод произошел за три минуты до конца третьего периода.

Хернквист толкнул россиянина, который после контакта с соперником сильно врезался в борт. Сергачев не сразу поднялся со льда, ему оказывал помощь врач команды. Хоккеист «Пантерс» не был наказан удалением по итогам этого инцидента.

Ранее нападающий Энтони Дюклер ударил клюшкой в колено Никите Кучерову.