Сборная России внесла Толчинского и Кузьменко в заявку на ЧМ. Заняты 24 места из 28

Теги Авангард СКА Сборная России по хоккею ЧМ по хоккею Сергей Толчинский Андрей Кузьменко Хоккей

На сайте ИИХФ обновился состав сборной России для участия в чемпионате мира-2021.

К 22 хоккеистам, включенным в заявку ранее, добавились еще 2 нападающих. Теперь в ней 24 игрока. 

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» Москва).

Защитники: Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Григорий Дронов («Металлург» Мг).

Нападающие: Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Максим Шалунов, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Антон Бурдасов, Владислав Каменев, Артем Швец-Роговой, Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Иван Морозов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Михаил Григоренко («Коламбус»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Сергей Толчинский («Авангард»)

Ранее сообщалось, что размер заявки увеличен до 28 игроков. Ожидается, что 2 места останутся для хоккеистов, которые вылетят в первом раунде Кубка Стэнли. 

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