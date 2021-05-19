Сборная России внесла Толчинского и Кузьменко в заявку на ЧМ. Заняты 24 места из 28

На сайте ИИХФ обновился состав сборной России для участия в чемпионате мира-2021.

К 22 хоккеистам, включенным в заявку ранее, добавились еще 2 нападающих. Теперь в ней 24 игрока.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» Москва).

Защитники: Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Григорий Дронов («Металлург» Мг).

Нападающие: Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Максим Шалунов, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Антон Бурдасов, Владислав Каменев, Артем Швец-Роговой, Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Иван Морозов, (все – СКА), Михаил Григоренко («Коламбус»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), ( )

Ранее сообщалось, что размер заявки увеличен до 28 игроков. Ожидается, что 2 места останутся для хоккеистов, которые вылетят в первом раунде Кубка Стэнли.