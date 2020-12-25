Макдэвид выиграл «Арт Росс Трофи» в третий раз

НХЛ официально объявила обладателей индивидуальных призов после завершения регулярного чемпионата.

Капитан «Эдмонтона» стал лучшим бомбардиром и выиграл «Арт Росс Трофи».

Канадец завершил регулярный чемпионат со 105 (33+72) очками в 56 матчах.

Макдэвид выиграл гонку бомбардиров в третий раз за карьеру (ранее в сезонах-2016/17 и 2017/18).

Отрыв от занимающего второе место партнера по команде Леона Драйзайтля составляет 21 очко, от идущего третьим Брэда Маршанда из «Бостона» – 36.

Отрыв в 21 очко – самый большой с 1991 года, когда Уэйн Гретцки опередил на 32 балла Бретта Халла.

Макдэвид – 9-й хоккеист в истории НХЛ, выигравший «Арт Росс Трофи» не менее трех раз. Лидером в этой категории является Гретцки (10 побед).