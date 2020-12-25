Макдэвид выиграл «Арт Росс Трофи» в третий раз

Теги Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Брэд Маршанд Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

НХЛ официально объявила обладателей индивидуальных призов после завершения регулярного чемпионата.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лучшим бомбардиром и выиграл «Арт Росс Трофи». 

Канадец завершил регулярный чемпионат со 105 (33+72) очками в 56 матчах.

Макдэвид выиграл гонку бомбардиров в третий раз за карьеру (ранее в сезонах-2016/17 и 2017/18).

Отрыв от занимающего второе место партнера по команде Леона Драйзайтля составляет 21 очко, от идущего третьим Брэда Маршанда из «Бостона» – 36. 

Отрыв в 21 очко – самый большой с 1991 года, когда Уэйн Гретцки опередил на 32 балла Бретта Халла.

Макдэвид – 9-й хоккеист в истории НХЛ, выигравший «Арт Росс Трофи» не менее трех раз. Лидером в этой категории является Гретцки (10 побед).

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