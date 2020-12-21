Овечкин набрал 133-е очко в плей-офф НХЛ и вышел на единоличное 3-е место в истории среди левых крайних

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал передачу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (3:4 ОТ, 1-1).

В его активе стало 133 (69+64) очка в 138 кубковых матчах.

Россиянин превзошел достижение Эсы Тикканена (132 очка) и вышел на единоличное 3-е место в истории среди самых результативных левых крайних нападающих в плей-офф НХЛ.

Рекорд принадлежит Брайану Проппу (148 баллов в 160 играх), второе место занимает Брендан Шенахан (134 очка в 184 матчах).

«Вашингтон» проиграл в овертайме и потерял важного центра. Овечкин полезен, но пока не забивает

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