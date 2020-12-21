Кузнецов и Самсонов не тренируются с «Вашингтоном», Оши – без контакта, Карлсон готов сыграть в первом матче плей-офф

Защитник Джон Карлсон заявил, что готов сыграть в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против , запланированном на субботу.

Он пропустил две последние игры регулярного чемпионата из-за травмы нижней части тела. В четверг игрок тренировался вместе с командой.

Участие в матче вратаря , форвардов и остается под вопросом.

У Оши травма нижней части тела. Он катался в четверг до тренировки команды и принял участие в некоторых упражнениях с основной группой, но без контакта, а затем отправился в раздевалку.

Кузнецов и Самсонов не тренируются с «Вашингтоном» с 3 мая, и пока неизвестно, сколько времени им потребуется, чтобы подготовиться к матчам плей-офф.

Оба игрока не попали в заявку на матч против «Рейнджерс» (6:3) 3 мая за нарушение дисциплины. На следующий день фамилия Кузнецова появилась в COVID-протоколе, затем клуб подтвердил, что там же находится и Самсонов. Позже «Кэпиталс» объявили, что перевели голкипера в тренировочный состав.

Таким образом, ворота команды в первом матче плей-офф, вероятно, будет защищать Витек Ванечек, а его сменщиком выступит Крэйг Андерсон.

«Такие вещи мы решаем внутри команды. Все вопросы относительно наших вратарей и состава мы будем считать нашим внутренним делом на протяжении всего плей-офф.

Все вопросы мы решаем внутри команды. Когда игрок готов играть, мы включаем его в состав. Мы обсуждаем эти вопросы и продолжим обсуждать их завтра и послезавтра, но мы можем решать только те проблемы, которые контролируем», – сказал главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт.