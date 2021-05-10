Путин пообщался с Фазелем на немецком: «Господин президент, хочу поблагодарить вас за приезд»

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Президент России Владимир Путин пообщался на немецком языке с главой ИИХФ Рене Фазелем.

Встреча Путина и Фазеля проходит в Сочи.

В эти дни в городе проходит финальный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, в рамках которого в понедельник состоится традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.

«Господин президент, в первую очередь хочу поблагодарить вас за приезд.

Мы обсудим чемпионат мира в Новосибирске и Омске между молодежными командами в 2023 году, чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Мы готовимся», – сказал Путин.

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