Путин пообщался с Фазелем на немецком: «Господин президент, хочу поблагодарить вас за приезд»

Президент России Владимир Путин пообщался на немецком языке с главой ИИХФ Рене Фазелем.

Встреча Путина и Фазеля проходит в Сочи.

В эти дни в городе проходит финальный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, в рамках которого в понедельник состоится традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.

«Господин президент, в первую очередь хочу поблагодарить вас за приезд.

Мы обсудим чемпионат мира в Новосибирске и Омске между молодежными командами в 2023 году, чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Мы готовимся», – сказал Путин.