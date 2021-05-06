Ротенберг о ЮЧМ: «Второе серебро подряд, программа «Красная машина» работает. Не хватило каких-то микродеталей, свежести»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал поражение сборной России U18 от Канады (3:5) в финале ЮЧМ-2021 в США.

«Во-первых, надо всех поздравить, это наше второе серебро подряд. В сегодняшнем матче сказалось то, о чем говорили вчера после игры с финнами, – игра в меньшинстве и в большинстве не удалась. В целом, сборная России показала стремление к победе, но может быть, сегодня где-то не хватило свежести и эмоций, так как у нас было меньше времени на восстановление после полуфинала, чем у канадцев.

В команде много игроков 2004 года рождения, которые смогут участвовать в юниорском чемпионате мира и в следующем году, поэтому я уверен, что эти ребята понимают, как брать реванш, так что работа продолжается, надо поблагодарить команду – игроков, тренерский штаб, персонал за ту работу, которую они проделали на этому турнире, будем работать, чтобы в будущем выиграть золото.

Работа идет в правильном направлении, мы находимся на самой вершине хоккея, боремся за золото каждый год. Но в то же время мы должны понимать, в каких деталях нам нужно добавить, чтобы выиграть золото.

[Второй подряд финал] говорит о том, что наша программа развития «Красная машина» работает. Сегодня не хватило каких-то микродеталей, но если посмотреть на весь турнир, возможно, в случае победы в матче против сборной Финляндии в группе могли бы в другое время провести полуфинал – есть много моментов, которые влияют на результат, но где-то не хватило свежести сегодня, чтобы переломить ход матча и выиграть золото», – сказал Ротенберг.

Россия проиграла Канаде в финале юниорского ЧМ-2021. Мы уже 15 лет без золота