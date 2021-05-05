«Болельщикам приятнее смотреть, когда пацаны дерутся, чем когда они ходят на гей-парады». Назаров о матче «Рейнджерс» – «Вашингтон»

Бывший тафгай и тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» – «Вашингтон» (2:4).

За всю игру команды суммарно набрали 141 минуту штрафа.

«Вторая игра «Рейнджерс» – «Вашингтон» началась с массовой драки? Великолепный матч, он мне понравился до боли в сердце.

Думаю, болельщикам намного приятнее смотреть, когда пацаны дерутся, нежели когда они ходят на гей-парады.

Увольнение президента и генменеджера «Рейнджерс»? Слабым не место в этом бизнесе. Этот бизнес любит смелых и наглых», – заявил Назаров.

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