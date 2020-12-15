Лучший бомбардир «Авангарда» Буше может продолжить карьеру в НХЛ («СЭ»)

Нападающий «Авангарда» Рид Буше покинет клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, у форварда есть предложение об одностороннем контракте от клуба НХЛ, и он склоняется к тому, чтобы принять его.

Срок соглашения Буше с «Авангардом» рассчитан до 30 апреля.

Отмечается, что руководство омского клуба уже нашло ему замену. Новичком команды должен стать опытный легионер, отыгравший сезон в одном из европейских чемпионатов.

Буше набрал 48 (24+24) очков в 51 игре минувшего регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром команды. В плей-офф на его счету 17 (8+9) баллов в 21 матче.

Вчера, 28 апреля он стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского клуба.

Он уже играл в за «Ванкувер», «Нэшвилл» и «Нью-Джерси».

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