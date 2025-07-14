Баррон продлил контракт с «Виннипегом» на 2 года с зарплатой 1,85 млн долларов, избежав арбитража

«Виннипег» и Морган Баррон подписали новое соглашение на два сезона.

Общая сумма контракта 26-летнего форварда с «Джетс» составляет 3,7 миллиона долларов. Средняя годовая зарплата канадца – 1,85 млн.

26-летний канадец находился в статусе ограниченно свободного агента и 5 июля подал документы на арбитраж, но стороны сумели договориться до слушаний.

В минувшем регулярном сезоне Баррон набрал 15 (8+7) очков в 74 матчах, а также отметился двумя передачами в 13 играх Кубка Стэнли. Он выступает за «Виннипег » с сезона-2021/22.