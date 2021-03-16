Контракт Кудашова с «Динамо» будет двухлетним. О назначении могут объявить завтра

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Московское «Динамо», вероятно, официально объявит о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера во вторник, 13 апреля.

Как сообщает «Хоккей без зрителей», стороны заключат контракт, который будет рассчитан на два года.

Помощниками Кудашова станут Александр Савченков, покинувший штаб «Витязя», а также работавший в «Куньлуне» Вячеслав Козлов и Андрей Скопинцев.

«Динамо», помимо Владимира Крикунова, покинут тренеры Юрий Бабенко и Владимир Воробьев. Последний с большой долей вероятности будет назначен главным тренером «Амура».

Кудашов ранее тренировал «Атлант», «Локомотив», СКА и сборную России. С лета 2020 года он оставался без работы.

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