КХЛ опровергла новость о 30 протестах «Авангарда» на судейство. Клуб прислал всего 5 эпизодов на рассмотрение в СДК

Пресс-служба КХЛ прокомментировала информацию о том, что «Авангард» подал 30 протестов на судейство в финальной серии плей-офф Восточной конференции с «Ак Барсом» (3-2).

«Во время финальной серии Восточной конференции хоккейный клуб «Авангард» прислал пять эпизодов на рассмотрение в Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК). После первой и третьей игры серии – по одному эпизоду, после пятого матча – три.

По первым двум эпизодам СДК принял решение не накладывать наказания, предусмотренные Дисциплинарным регламентом КХЛ. Эпизоды пятого матча находятся на рассмотрении СДК.

По итогам четвертой игры поступил первый запрос в судейско-экспертную комиссию, включавший в себя пять моментов, касающихся определения пробросов», – сообщили в пресс-службе.

Шевченко о протестах «Авангарда» на судейство: «На портал ничего не приходило. Не понимаю, как появилась эта новость»

«Авангард» подал 30 протестов на судейство в серии с «Ак Барсом». Ни один пока не был удовлетворен КХЛ («Чемпионат»)