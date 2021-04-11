«Бостон» выменял Холла и Лазара у «Баффало» на Бьорка и выбор во 2-м раунде

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«Бостон» и «Баффало» совершили обмен игроками, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Брюинс» получили в сделке форвардов Тэйлора Холла и Кертиса Лазара.

«Сэйбрс» удержат 50% кэпхита Холла (4 млн долларов).

Им достался выбор «Бостона» во 2-м раунде драфта НХЛ-2021 и форвард Андерс Бьорк.

Срок контракта 29-летнего Холла истекает после завершения этого сезона. В 37 матчах у него 19 (2+17) очков при полезности «-21».

26-летний Лазар набрал 9 (5+4) очков в 33 матчах. Его контракт с кэпхитом 800 тысяч долларов действует до окончания сезона-2021/22.

24-летний Бьорк имеет 5 (2+3) очков в 30 матчах. Его контракт с кэпхитом 1,6 млн долларов действует до окончания сезона-2022/23.

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