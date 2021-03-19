Мартемьянов возглавил «Сибирь». Контракт заключен по схеме «1+1»

официально объявила о назначении главным тренером клуба.

Контракт с 58-летним специалистом рассчитан по схеме «1+1».

Соглашение было подписано сегодня после встречи Мартемьянова и гендиректора клуба Кирилла Фастовского с губернатором Новосибирской области и главой попечительского совета клуба Андреем Травниковым.

В сезоне-2020/21 «Сибирь» под руководством Николая Заварухина не вышла в плей-офф в 4-й раз за последние 5 лет, заняв 9-е место в таблице Восточной конференции.

Мартемьянов в этом сезоне не работал в клубах . Ранее он был главным тренером «Амура» и «Автомобилиста».