Мартемьянов возглавил «Сибирь». Контракт заключен по схеме «1+1»

«Сибирь» официально объявила о назначении Андрея Мартемьянова главным тренером клуба.
Контракт с 58-летним специалистом рассчитан по схеме «1+1».
Соглашение было подписано сегодня после встречи Мартемьянова и гендиректора клуба Кирилла Фастовского с губернатором Новосибирской области и главой попечительского совета клуба Андреем Травниковым.
В сезоне-2020/21 «Сибирь» под руководством Николая Заварухина не вышла в плей-офф в 4-й раз за последние 5 лет, заняв 9-е место в таблице Восточной конференции.
Мартемьянов в этом сезоне не работал в клубах КХЛ. Ранее он был главным тренером «Амура» и «Автомобилиста».