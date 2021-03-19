Мартемьянов возглавил «Сибирь». Контракт заключен по схеме «1+1»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Андрей Мартемьянов Андрей Травников Хоккей

«Сибирь» официально объявила о назначении Андрея Мартемьянова главным тренером клуба. 

Контракт с 58-летним специалистом рассчитан по схеме «1+1».

Соглашение было подписано сегодня после встречи Мартемьянова и гендиректора клуба Кирилла Фастовского с губернатором Новосибирской области и главой попечительского совета клуба Андреем Травниковым. 

В сезоне-2020/21 «Сибирь» под руководством Николая Заварухина не вышла в плей-офф в 4-й раз за последние 5 лет, заняв 9-е место в таблице Восточной конференции. 

Мартемьянов в этом сезоне не работал в клубах КХЛ. Ранее он был главным тренером «Амура» и «Автомобилиста». 

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