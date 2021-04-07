«Авангард» о трансплантации печени Емелина: «Это провокация, направленная на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой»

«Авангард» опубликовал заявление касательно состояния здоровья защитника Алексея Емелина.
«Транспортировка Алексея Емелина из Казани в Москву прошла успешно. Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования.
Алексей на связи с командой. Уже пожелал ребятам удачи в важнейшем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ.
Клуб ждет официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина.
На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ.
Также с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени.
Мы не получали никаких документов на этот счет. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой», – сообщили в омском клубе.
Капитан «Авангарда» попал в больницу – у него проблемы с печенью. Диагноза все еще нет, но обсуждают даже трансплантацию