«Авангард» о трансплантации печени Емелина: «Это провокация, направленная на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой»

опубликовал заявление касательно состояния здоровья защитника .

«Транспортировка Алексея Емелина из Казани в Москву прошла успешно. Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования.

Алексей на связи с командой. Уже пожелал ребятам удачи в важнейшем матче финальной серии Восточной конференции .

Клуб ждет официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина.

На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ.

Также с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени.

Мы не получали никаких документов на этот счет. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой», – сообщили в омском клубе.

Капитан «Авангарда» попал в больницу – у него проблемы с печенью. Диагноза все еще нет, но обсуждают даже трансплантацию