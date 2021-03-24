Форвард «Авангарда» Буше набрал очки в 17-м матче подряд и повторил рекорд КХЛ

Теги Ак Барс Авангард Максим Сушинский Александр Радулов видео КХЛ Кубок Гагарина Рид Буше Хоккей

Нападающий «Авангарда» Рид Буше набрал одно очко во втором матче серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:0, 2-0).

В третьем периоде американец стал автором голевой передачи в моменте, когда Клим Костин забил в большинстве.

Таким образом, Буше продлил результативную серию до 17 матчей.

– Буше побил клубный рекорд «Авангарда». Он превзошел достижение Максима Сушинского, установленное в сезоне-2003/04. Тогда Сушинский набирал очки 16 игр подряд.

– Буше повторил рекорд КХЛ. У Александра Радулова было 17 матчей подряд с набранными очками в сезонах-2010/11 и 2011/12.

Лучший легионер Кубка Гагарина – американец из «Авангарда». Не пригодился «Ванкуверу», а теперь решает в КХЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья