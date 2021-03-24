Форвард «Авангарда» Буше набрал очки в 17-м матче подряд и повторил рекорд КХЛ

Нападающий «Авангарда» Рид Буше набрал одно очко во втором матче серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:0, 2-0).
В третьем периоде американец стал автором голевой передачи в моменте, когда Клим Костин забил в большинстве.
Таким образом, Буше продлил результативную серию до 17 матчей.
– Буше побил клубный рекорд «Авангарда». Он превзошел достижение Максима Сушинского, установленное в сезоне-2003/04. Тогда Сушинский набирал очки 16 игр подряд.
– Буше повторил рекорд КХЛ. У Александра Радулова было 17 матчей подряд с набранными очками в сезонах-2010/11 и 2011/12.
Лучший легионер Кубка Гагарина – американец из «Авангарда». Не пригодился «Ванкуверу», а теперь решает в КХЛ