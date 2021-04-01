Игроки СКА могут получить по 10 млн рублей премиальных за выход в финал Кубка Гагарина, «Ак Барса» – по 9 млн. Суммы бонусов не входят в потолок

Стали известны данные о выплатах премиальных и бонусов в клубах , вышедших в финалы конференций Кубка Гагарина.

Как сообщает источник Metaratings.ru, за победу в финале Востока над «Авангардом» хоккеисты могут получить минимум по 9 миллионов рублей.

При этом «Ак Барс» за проход в финал конференции выплатил игрокам по 6 млн рублей, причем такой размер премиальных был обусловлен победой именно над «Салаватом Юлаевым».

Таким образом, в случае выхода в финал Кубка Гагарина казанцы выплатят своим хоккеистам свыше 300 млн рублей – более трети от установленного потолка зарплат, в который суммы премиальных не включаются.

Игрокам СКА за выход в финал Кубка Гагарина обещано минимум по 10 млн рублей. Такой размер премий предусмотрен именно для победы над .

В свою очередь, в контрактах игроков московского клуба прописана бонусная часть за победу в Кубке Гагарина. У некоторых из них она доходит до 1 млн долларов или около 70 млн рублей – около 8% от разрешенного зарплатного фонда.

Мы надеялись, что с потолком зарплат расклад в плей-офф изменится. Почему этого не случилось?