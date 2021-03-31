Капризов – 4-й новичок в истории «Миннесоты» с 28+ очками в сезоне. До рекорда Габорика – 8 баллов

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:4).

Теперь на счету россиянина 28 (12+16) очков в 34 играх дебютного сезона.

Капризов стал четвертым игроком в истории клуба, достигшим этой отметки в первом сезоне в НХЛ.

Он превзошел достижение Паскаля Дюпуи (27 баллов в сезоне-2001/02) и вышел на третье место в истории по очкам за сезон среди новичков «Уайлд», сравнявшись с Кертисом Фостером (28 очков в сезоне-2005/06).

Второе место занимает (30 баллов в сезоне-2000/01). Рекордсмен – (36 очков в сезоне-2000/01).