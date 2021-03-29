Сафронов о «Динамо»: «Это люди, обманувшие и огорчившие огромную армию своих поклонников»

Бывший гендиректор «Динамо» Андрей Сафронов выразил недовольство игрой команды в серии второго раунда плей-офф со СКА (1-4).

– К Питеру победа пришла потому, что все – с первой по четвертую тройку – объединились в команду. Они не только могли забить в нужный момент. Они не проиграли ни одного единоборства. Представляете, какой дух царит внутри СКА, если даже Ткачев, далеко не атлет, готов сбросить перчатки?

Помните эпизод из пятой игры, когда на синей линии Володя с вызовом смотрел на Яшкина, который на две головы выше, в полтора раза шире и килограммов на 20 тяжелее? А Ткачев бросает вызов: «Хочешь – давай биться!» Он был готов драться за клуб, за команду, за себя. За победу. Это героический настрой. И таких героев в СКА – весь состав.

Вы заметили, как Швец-Роговой эмоционально «съел» Чайковски в четвертом матче? Посмотрел в глаза, показал взглядом «к бою готов». Словак опустил глаза и дал заднюю. Физически он, возможно, сильнее, но в тот момент духа не оказалось. У «Динамо» вообще с духом была беда всю серию.

– Как и с дисциплиной.

– Вот именно! Когда Тарасов задирает того же Швец-Рогового на 6-й минуте – зачем это? Чтобы показать неуравновешенность команды? Психологически бело-голубые были очень нестабильны. И это жирный минус как главному тренеру, так и всему штабу.

Штрафными минутами надо дорожить. А динамовцы разбазаривали свои шансы в большинстве. Относились к нему не как к дорогому продукту, а как к рутине времен регулярного чемпионата. Пойдет – хорошо, не пойдет – ну и ладно. И сами получали удаления на ровном месте.

Вспомните наказание Яшкина в зоне атаки, после которого был проигран ключевой матч. Как потом оправдывали игрока? «Он случайно». В зоне атаки ничего случайного не бывает!

Не готовы к кубковому хоккею – ни психологически, ни функционально. Матчи на вылет – дисциплинированная тяжелая война, которую выигрывают терпением и еще раз терпением. Терпения у бело-голубых не было.

Лично мне слово «Динамо» очень дорого, но на сегодняшний день это не команда-лидер. И не те, с кого надо брать пример. Это люди, обманувшие и огорчившие огромную армию своих поклонников. Болельщики не ожидали такой игры от своих любимцев, – сказал Сафронов.