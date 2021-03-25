Овечкин обошел Гретцки по количеству голов в среднем за матч среди игроков, забросивших 700+ шайб

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативно провел матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3).
Россиянин набрал 2 (1+1) очка. Заброшенная шайба стала для него 15-й в сезоне и 721-й в карьере в лиге.
Овечкин по состоянию на сегодня обошел Уэйна Гретцки и вышел на первое место по голам в среднем за матч среди хоккеистов, забросивших 700+ шайб.
Овечкин забил 721 гол за 1180 матчей – в среднем 0,61 за игру. У Гретцки этот показатель равен 0,60, затем идут Бретт Халл (0,58) и Фил Эспозито (0,56).
Со статистикой Овечкина в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.