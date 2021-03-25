Овечкин обошел Гретцки по количеству голов в среднем за матч среди игроков, забросивших 700+ шайб

Капитан результативно провел матч регулярного чемпионата против (4:3).

Россиянин набрал 2 (1+1) очка. Заброшенная шайба стала для него 15-й в сезоне и 721-й в карьере в лиге.

Овечкин по состоянию на сегодня обошел и вышел на первое место по голам в среднем за матч среди хоккеистов, забросивших 700+ шайб.

Овечкин забил 721 гол за 1180 матчей – в среднем 0,61 за игру. У Гретцки этот показатель равен 0,60, затем идут (0,58) и (0,56).

Со статистикой Овечкина в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.