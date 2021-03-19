Овечкин о силовом Линдгрена: «Отличный хит. Он нанес удар, я упал. Что тут еще скажешь, всякое бывает»

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о силовом приеме защитника «Рейнджерс» Райана Линдгрена

В первом периоде матча между командами игрок нью-йоркцев свалил россиянина на лед, сделав мощный хит. 

«Это был отличный хит. Я увидел в последнюю секунду, что он идет на меня. Ну да, нанес удар, я упал.

Отличный хит. Что тут еще скажешь? Всякое бывает», – сказал Овечкин. 

Момент произошел при счете 1:0 в пользу «Рейнджерс». Матч в итоге выиграли «Кэпиталс» – 2:1, Овечкин сделал дубль

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