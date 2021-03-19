Овечкин о силовом Линдгрена: «Отличный хит. Он нанес удар, я упал. Что тут еще скажешь, всякое бывает»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о силовом приеме защитника «Рейнджерс» Райана Линдгрена.
В первом периоде матча между командами игрок нью-йоркцев свалил россиянина на лед, сделав мощный хит.
«Это был отличный хит. Я увидел в последнюю секунду, что он идет на меня. Ну да, нанес удар, я упал.
Отличный хит. Что тут еще скажешь? Всякое бывает», – сказал Овечкин.
Момент произошел при счете 1:0 в пользу «Рейнджерс». Матч в итоге выиграли «Кэпиталс» – 2:1, Овечкин сделал дубль.
Ryan Lindgren with a big hit on Alex Ovechkin #NYR #AllCaps pic.twitter.com/OvqGAi1go4— Shayna (@hayyyshayyy) March 20, 2021