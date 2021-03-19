Овечкин – первая звезда дня в НХЛ. Он забросил 719-ю и 720-ю шайбы в матче с «Рейнджерс», до Дионна – 11 голов

НХЛ подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – форвард Джей Ти Миллер с победным голом в ворота «Монреаля» (3:2 ОТ). У него стало 100 очков в 100 матчах за «Кэнакс».

Вторая звезда – форвард с дублем в ворота «Лос-Анджелеса» (4:2).

Первая звезда – капитан с дублем в ворота «Рейнджерс» (2:1).

Это были его 719-й и 720-й голы в карьере, до идущего на 5-м месте в списке лучших снайперов в истории лиги Марселя Дионна осталось 11 голов.

Овечкин сделал дубль, забив в 5-м матче подряд. У него 25 очков в 26 играх

Овечкин в 147-й раз забил 2+ гола в матче НХЛ и разделил с Хоу 4-е место в истории. Выше только Гретцки, Бретт Халл и Лемье