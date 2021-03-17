Назаров – Дзюбе: «Все красивые девушки Москвы болеют за тебя. Советую не переживать из-за критики»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров прокомментировал старт второго раунда плей-офф Кубка Гагарина и поделился мнением о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Начался второй раунд плей-офф , его все ждали с нетерпением. Лично меня удивил , который не только обыграл в первом матче, но и ни разу не пропустил от лучшей команды регулярного чемпионата.

Мой давний друг Андрей Скабелка проделывает хорошую работу. Но, конечно, и в этой серии, и в серии с еще ничего не ясно, вся борьба впереди. Сегодня ждем старта двух других серий. Начинается все самое интересное!

Рейтинги плей-офф КХЛ? Я их точно не перебью. Их может перебить только Артем Дзюба. Накануне он забил в ворота футбольного ЦСКА, отдал голевую передачу. Не получилось с пенальти, но это не так страшно.

Дзюба – мой любимый футболист. Советую Артему не переживать из-за постоянной критики и нападок. За тебя болею не только я, но и все красивые девушки Москвы. Артем, ты даже не представляешь, до какой степени популярен, даже не догадываешься об этом.

Советую болельщикам не критиковать и не поливать грязью капитана сборной России, а поддерживать его, как и всю нашу национальную команду», – сказал Назаров.

Дзюба – хейтерам: «Я прошу всех злых, недалеких людей – не пишите гадости. Ну, ладно, это ваш удел»