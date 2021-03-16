Капризов – главный претендент на «Колдер Трофи» по итогам половины сезона. Он получил 84 балла, у Штюцле – 37 (NHL.com)

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Колдер Трофи» по итогам половины сезона.

Приз вручается лучшему новичку регулярного чемпионата.

В опросе приняли участие 17 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял нападающий – 84 балла (16 первых мест).

На втором месте форвард из – 37 баллов (1 первое место). Замкнул тройку вратарь с 32 баллами.

2 балла получил голкипер .

Капризов набрал 24 (10+14) очка при полезности «+10» в 26 матчах дебютного сезона в .

Капризов!!! Первый хет-трик в НХЛ – за один период