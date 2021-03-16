Капризов – главный претендент на «Колдер Трофи» по итогам половины сезона. Он получил 84 балла, у Штюцле – 37 (NHL.com)

Теги рейтинги Рейнджерс Оттава Чикаго Миннесота НХЛ Игорь Шестеркин Кирилл Капризов Кевин Ланкинен Тим Штюцле Хоккей

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Колдер Трофи» по итогам половины сезона. 

Приз вручается лучшему новичку регулярного чемпионата.

В опросе приняли участие 17 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов – 84 балла (16 первых мест).

На втором месте форвард Тим Штюцле из «Оттавы» – 37 баллов (1 первое место). Замкнул тройку вратарь «Чикаго» Кевин Ланкинен с 32 баллами.

2 балла получил голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

Капризов набрал 24 (10+14) очка при полезности «+10» в 26 матчах дебютного сезона в НХЛ.

Капризов!!! Первый хет-трик в НХЛ – за один период

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