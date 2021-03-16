Боб Хартли: «Очень рад получить вакцину «Спутник V». Страха не испытывал, вижу необходимость прививаться»

Главный тренер прокомментировал процесс вакцинации от коронавируса.

«Я чувствую себя очень хорошо. Очень рад, что сегодня был вакцинирован, поскольку уже больше года прошло с того момента, как коронавирус начал распространяться, забирать жизни людей.

Мне 60 лет. Хоть я считаю себя достаточно здоровым, но вижу необходимость прививаться, поскольку мы боремся с невидимым врагом.

Я очень рад и доволен, что у меня была возможность получить вакцину «Спутник V». Хороший день для меня.

Никакого страха я не испытывал, ведь если посмотреть на то, что происходит в больницах, сколько жизней уносит этот вирус, то я могу сказать, что больший страх я испытываю перед самим вирусом, чем перед вакциной», – сказал Хартли.

Тренер «Авангарда» Хартли привился от коронавируса