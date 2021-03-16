Боб Хартли: «Очень рад получить вакцину «Спутник V». Страха не испытывал, вижу необходимость прививаться»

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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал процесс вакцинации от коронавируса.

«Я чувствую себя очень хорошо. Очень рад, что сегодня был вакцинирован, поскольку уже больше года прошло с того момента, как коронавирус начал распространяться, забирать жизни людей.

Мне 60 лет. Хоть я считаю себя достаточно здоровым, но вижу необходимость прививаться, поскольку мы боремся с невидимым врагом.

Я очень рад и доволен, что у меня была возможность получить вакцину «Спутник V». Хороший день для меня.

Никакого страха я не испытывал, ведь если посмотреть на то, что происходит в больницах, сколько жизней уносит этот вирус, то я могу сказать, что больший страх я испытываю перед самим вирусом, чем перед вакциной», – сказал Хартли.

Тренер «Авангарда» Хартли привился от коронавируса

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