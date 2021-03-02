Лямся о второй шайбе «Трактора»: «Это гол, который нельзя засчитывать»

Главный тренер прокомментировал поражение от (1:3, 0-1) в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Это был лишь стартовый матч в серии. Встреча была равной. Соперник забил простые голы.

Мы свои шансы на 5-6 голов не реализовали. Ключевым моментом стала игра Федотова, он перевернул игру. Мы должны были забивать в большинстве.

– был в системе «Салавата» еще в первом вашем сезоне. Не жалеете, что такой вратарь покинул вашу команду?

– Он был ключевым игроком матча. В хоккее каждый день люди меняют клубы. Я рад за него, что его карьера пошла вверх.

– Почему не смогло забить первое звено?

– Нам нужно быть терпеливее. У нас были шансы – в штангу попали. Федотов здорово сыграл дважды, блином отбивал.

– Как оцените игру ?

– Мы не обвиняем его в пропущенных голах. Во второй шайбе была толкучка у ворот, большой трафик.

– Вы были недовольны шайбой «Трактора». Уже посмотрели гол? Изменили свое решение?

– Как по мне, это гол, который нельзя засчитывать. Я взял еще один просмотр, сначала смотрели игру рукой.

Очевидно, что мы взяли челлендж на помеху вратаря. Мы должны уважать решение судей. Возможно, что у них есть много камер, с которых все видно, – сказал Лямся.