Лямся о второй шайбе «Трактора»: «Это гол, который нельзя засчитывать»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение от «Трактора» (1:3, 0-1) в первом матче серии Кубка Гагарина.
– Это был лишь стартовый матч в серии. Встреча была равной. Соперник забил простые голы.
Мы свои шансы на 5-6 голов не реализовали. Ключевым моментом стала игра Федотова, он перевернул игру. Мы должны были забивать в большинстве.
– Иван Федотов был в системе «Салавата» еще в первом вашем сезоне. Не жалеете, что такой вратарь покинул вашу команду?
– Он был ключевым игроком матча. В хоккее каждый день люди меняют клубы. Я рад за него, что его карьера пошла вверх.
– Почему не смогло забить первое звено?
– Нам нужно быть терпеливее. У нас были шансы – в штангу попали. Федотов здорово сыграл дважды, блином отбивал.
– Как оцените игру Юхи Метсолы?
– Мы не обвиняем его в пропущенных голах. Во второй шайбе была толкучка у ворот, большой трафик.
– Вы были недовольны шайбой «Трактора». Уже посмотрели гол? Изменили свое решение?
– Как по мне, это гол, который нельзя засчитывать. Я взял еще один просмотр, сначала смотрели игру рукой.
Очевидно, что мы взяли челлендж на помеху вратаря. Мы должны уважать решение судей. Возможно, что у них есть много камер, с которых все видно, – сказал Лямся.