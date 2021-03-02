Гендиректор «Трактора» о Панарине: «Будем пытаться вернуть его на родину изо всех сил, если дело дойдет до расторжения контракта»

Генеральный директор высказался касательно возможного приглашения в команду форварда Артемия Панарина.

– Много шума в начале сезона вызвал уход Ильи Гатиятулина и Никиты Тертышного, сыновей главных тренеров «Трактора» и «Челмета». Последний очень хорош в ВХЛ, лучший бомбардир. Не планируете вернуть его?

– Его кандидатура, безусловно, рассматривается. Но, поскольку сейчас он игрок другого клуба, мы вынуждены будем вести переговоры.

– А Илья Гатиятулин?

– Все, кто способен усилить нашу систему, рассматриваются в качестве кандидатов.

– Тут, возможно, появится еще один кандидат на усиление – . Если у него вдруг дело дойдет до расторжения контракта с , рискнете сделать предложение?

– Если вдруг – мы немедленно войдем с ним в контакт и будем изо всех сил пытаться вернуть его на родину. Хотя я, конечно же, искренне желаю ему долгой и успешной карьеры в , он заслуживает места в сильном клубе.

– И тем не менее, если что – денег на Панарина хватит?

– Зависит от успехов коммерческой деятельности клуба. Больше, чем сейчас, бюджетных денег не будет. Если мы хотим Панарина, то должны заработать ровно столько, чтобы нам хватило денег на заключение контракта с ним, – сказал Савин.

Напомним, тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году. После этого Панарин на время покинул расположение «Рейнджерс».

Ранее появилась информация о том, что клуб может выкупить контракт форварда. Сообщалось, что он может перейти в «Спартак».

Знарок на вопрос о возможном переходе Панарина в «Спартак»: «Вы сейчас раскачиваете обстановку. Я готовлюсь к плей-офф»