Гендиректор «Трактора» о Панарине: «Будем пытаться вернуть его на родину изо всех сил, если дело дойдет до расторжения контракта»

Теги Трактор Рейнджерс Иван Савин НХЛ КХЛ Артемий Панарин Никита Тертышный Хоккей

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказался касательно возможного приглашения в команду форварда Артемия Панарина.

– Много шума в начале сезона вызвал уход Ильи Гатиятулина и Никиты Тертышного, сыновей главных тренеров «Трактора» и «Челмета». Последний очень хорош в ВХЛ, лучший бомбардир. Не планируете вернуть его?

– Его кандидатура, безусловно, рассматривается. Но, поскольку сейчас он игрок другого клуба, мы вынуждены будем вести переговоры.

– А Илья Гатиятулин?

– Все, кто способен усилить нашу систему, рассматриваются в качестве кандидатов.

– Тут, возможно, появится еще один кандидат на усиление – Артемий Панарин. Если у него вдруг дело дойдет до расторжения контракта с «Рейнджерс», рискнете сделать предложение?

– Если вдруг – мы немедленно войдем с ним в контакт и будем изо всех сил пытаться вернуть его на родину. Хотя я, конечно же, искренне желаю ему долгой и успешной карьеры в НХЛ, он заслуживает места в сильном клубе.

– И тем не менее, если что – денег на Панарина хватит?

– Зависит от успехов коммерческой деятельности клуба. Больше, чем сейчас, бюджетных денег не будет. Если мы хотим Панарина, то должны заработать ровно столько, чтобы нам хватило денег на заключение контракта с ним, – сказал Савин.

Напомним, тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году. После этого Панарин на время покинул расположение «Рейнджерс».

Ранее появилась информация о том, что клуб может выкупить контракт форварда. Сообщалось, что он может перейти в «Спартак».

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