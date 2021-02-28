«Авангард» снял промо к плей-офф с голосом «Дэдпула» Петром Гланцем: «Решили сделать самый крутой ролик»

«Авангард» опубликовал промо-ролик в преддверии старта плей-офф .

«Мы долго думали, каким должен быть этот ролик. Перед плей-офф их обычно бывает много – пафосные, эпичные, масштабные… Но на этот раз мы решили быть скромнее и просто сняли самый лучший», – говорится в сообщении .

Закадровый голос принадлежит актеру дубляжа Петру Гланцу, который является русским голосом Райана Рейнольдса. Он озвучивал героев таких фильмов, как «Дэдпул», «Трансформеры», «Такси», «Железный человек», «Мальчишник в Вегасе» и других.

«Привет, болельщики «Авангарда и те, кто зря не болеет за нашу команду. Мы знаем цену ваших лайков, поэтому весь этот сезон мы заставляли наших хоккеистов делать кучу странных вещей: трогать пауков, бросать шайбу в кумыс, носить шлагбаум, крутить колесо с Зухрой, становиться капитанами и даже сделали из защитника гусара.

А в перерыве между всей этой фигней наши игроки побеждали на льду и вышли в плей-офф. И в честь этого события мы решили сделать самый крутой ролик, чтобы болельщики всех остальных команд завидовали вам, фанаты самой крутой команды КХЛ», – говорится в ролике.

В видео были использованы кадры с болельщиками и родственниками игроков команды.

Розыгрыш Кубка Гагарина начнется 2 марта. «Авангард» в первом раунде сыграет с «Автомобилистом».