«Матч ТВ» запустит хоккейное реалити-шоу с бывшими футболистами. Среди них Быстров, Аршавин и Широков (Василий Конов)

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал о своем увлечении хоккеем и участии в новом хоккейном реалити-шоу .

– «Матч ТВ» – это не только «Все на матч!» и футбольные трансляции, но и проект, который сейчас на стадии подготовки – Владимир Быстров возвращается в хоккей. С кем и для чего?

– Возвращается (смеется). Спортом нужно заниматься. А с футболом сейчас тяжело, старые травмы. Очень неприятно, когда выходишь. Побегал, удовольствие получил, а потом 2 дня не встаешь – ноет колено оперированное, плечо отваливается.

А хоккей – это новое. Я всегда его любил. Я не играл в хоккей, раньше бегал как обычный мальчишка в валенках и с клюшкой. Теннисным мячом играли, не шайбой даже. Это всегда была любовь такая, после футбола.

Когда появилась возможность заняться хоккеем, мы попробовали, это реально тяжело – встать на коньки. Сейчас первый год, мы в этом лузеры, но стараемся, развиваемся.

– Речь идет о новом реалити, которое готовит «Матч ТВ», где предложено принимать участие Владимиру Быстрову, учиться играть в хоккей. Я так понимаю, что более опытные футболисты, ставшие хоккеистами на любительском уровне – Аршавин, Кержаков, Широков – могут вам помочь?

– Ну да, только Аршавина и Кержакова зря сюда приписали. Мы вместе начали, они такие же топоры, как и я (улыбается).

Широков, Сычев, Казанский – это другой уровень. Мы к нему стремимся. Года через 2-3 тоже так сыграем, если хорошо научат. Клюшка Капризова? Да пока он пришлет, уже карьера закончится, – сказал Быстров в интервью Василию Конову.

Быстров об игре в хоккей: «На льду я просто псих. Наверное, мы с Аршавиным доросли уже до КХЛ»