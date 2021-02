Овечкин в прыжке прервал выход «Питтсбурга» 2 в 1. В ответной атаке Врана забросил шайбу

Капритан «Вашингтона» не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:1), но отметился удачным действием при игре в обороне.

Во втором периоде при счете 1:0 он в прыжке прервал пас соперника при выходе 2 в 1, вернувшись назад после голевого момента у чужих ворот.

перехватил шайбу, и в ответной атаке сделал счет 2:0, забив победный гол.

Всего Овечкин в этом матче сыграл 22 минуты 8 секунд (9:47 – в большинстве, полезность «0»), нанес 4 броска в створ и применил 3 силовых приема.

Ovechkin tries to go between the legs then backchecks to break up a scoring chance. Vrana scores at the other end.



So much happened on this goal. 😂 #NHLonSN #ItsOn pic.twitter.com/ZdCs15yMVD