Алексей Морозов: «Буду отстаивать потолок зарплат на уровне 900 млн рублей»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался касательно потолка и пола зарплат в лиге.

В сезоне-2020/21 потолок составляет 900 млн рублей, пол – 270 млн.

– Как, на ваш взгляд, введение жесткого потолка зарплат изменило чемпионат КХЛ?

– Уже в межсезонье мы видели интересные переходы. Произошло выравнивание команд. На Западе идет упорная борьба за плей-офф. К сожалению, некоторые клубы уже завершили борьбу за попадание в восьмерку, но мы понимаем, что этот сезон тяжелый. Кто-то лучше справился с пандемией, кто-то хуже.

Потолок зарплат был введен не на один год – процесс выравнивания будет идти постепенно. В долгосрочной перспективе, думаю, мы увидим еще больше пользы от его введения.

– Если бы у вас было желание, могли бы вы увеличить потолок зарплат весной?

– Это решение принимает совет директоров, и надо смотреть на ситуацию. Нас сейчас больше интересует пол зарплат, мы хотим его поднять.

– Будет ли со следующего сезона увеличен пол зарплат на пять процентов, как планировалось еще в начале осени?

– Да, на следующий год пол зарплат будет повышен на пять процентов. Мы прекрасно понимаем, что повышение должно быть постепенным. Увеличение на 5% означает, что пол в совокупности будет 315 млн рублей. Для клубов это увеличение зарплатного фонда на 17%. В текущей ситуации потребуется проделать большую работу клубам, чтобы попасть в пол заработных плат.

– У совета директоров нет мыслей об увеличении потолка зарплат?

– На данный момент таких предложений не было. Совет директоров давно не собирался очно. Мы пока живем с тем, что потолок есть такой и хорошо себя проявляет.

– Если поднимется вопрос о том, чтобы увеличить потолок зарплат до 1,2 млрд рублей, вы будете против?

– В ситуации, которая складывается в стране и мире, конечно, я буду отстаивать потолок на том уровне, что он есть сейчас, – сказал Морозов.

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