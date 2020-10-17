Президент ЦСКА: «В КХЛ упало качество хоккея. У лиги нет обоснования, почему потолок зарплат 900 млн»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о своем отношении к потолку зарплат.

– Когда получилась цифра 900 миллионов (нынешний потолок зарплат – прим. Sports.ru), мы запросили лигу предоставить экономическое обоснование. В свое время выводились звезды, потом имелись разного рода экономические рычаги. В итоге мы экономический документ от лиги не увидели.

У нас же такой документ был, где мы могли бы с финансовой точки зрения, учитывая развитие КХЛ, обосновать потолок в районе 1,3 миллиарда рублей. Грамотный документ, составленный ответственными работниками. А вот почему 900? Потому что. Нет экономического обоснования.

– Лига говорила, что проводила аудит, поэтому и пришла к такой сумме.

– Никакого аудита по лиге по сравнению с Европой и НХЛ я не видел априори. Да и кто нам его предоставит? Для чего КХЛ сама решает эти вопросы и выставляет цифры на совет директоров? Делайте выводы сами.

– Мы смотрим на игру ЦСКА и понимаем, что вам потолок никак не помешал. За командой приятно наблюдать.

– В целом в лиге при нынешнем потолке зарплат упало качество хоккея.

– На что бы вы потратили 400 миллионов?

– Во-первых, я не только выдвигал вопрос, связанный с увеличением потолка. Рекомендовал и выносил на рассмотрение, чтобы клубы могли заявить шестого иностранца. Имею в виду пять хоккеистов и вратаря. Предлагал, чтобы в потолок зарплат не попадал иностранец в возрасте до 21 года.

Моя концепция такая – почему им можно воровать у нас хоккеистов, а нам нельзя? Дайте нам шанс, мы попытаемся им что-то противопоставить. Но такое удовольствие лига рассматривать не стала. Решает же КХЛ – клубы только предлагают.

На что бы потратил? Приглашал бы более качественных иностранцев. Сегодня с потолком в 900 миллионов я этого сделать не могу. Болельщику нужны голы, интересные матчи. А кто это осуществляет? Конечно, хоккеисты.

Поэтому в этой ситуации у меня были определенные сложности с точки зрения сохранения некоторых игроков: Калинина, Вея, Секача и других, которым предложили снизить зарплату. Естественно, они на это не пошли, и клубу пришлось с этим разбираться, – сказал президент ЦСКА.