Контракт Бобровского – в числе худших в НХЛ по версии The Hockey News

The Hockey News составил список худших контрактов в НХЛ.

В их число вошло соглашение голкипера Сергея Бобровского.

Срок контракта Бобровского с «Флоридой» рассчитан до конца сезона-2025/26. Зарплата – 10 млн долларов в год. В нынешнем сезоне россиянин одержал 5 побед в 7 матчах, отражая в среднем 88,3% бросков при коэффициенте надежности 3,34.

В список также вошли контракты Дрю Даути («Лос-Анджелес», зарплата – 11 млн долларов в год), Джеффа Скиннера («Баффало», 9 млн долларов в год), Эрика Карлссона («Сан-Хосе», 11,5 млн долларов в год), Оливера Экмана-Ларссона («Аризона», 8,25 млн долларов в год), рассчитанные до конца сезона-2026/27, и соглашения Мэтта Дюшена («Нэшвилл», 8 млн долларов в год), Марка-Эдуарда Влэшика («Сан-Хосе», 7 млн долларов в год), Кэри Прайса («Монреаль», 10,5 млн долларов в год) и Джейка Трубы («Рейнджерс», 8 млн долларов в год), рассчитанные до конца сезона-2025/26.

Отмечается, что при составлении списка учитывались соглашения, срок действия которых истечет не ранее, чем через пять лет после сезона-2020/21.