«У нас хорошая вакцина – из прессы слышали». Квартальнов привьется от ковида

Главный тренер сообщил, что хочет вакцинироваться от коронавируса.

«Из прессы слышали, что у нас хорошая вакцина, многие прививаются, что здорово.

Что касается «Ак Барса», то у нас переболели уже, есть консультации какие-то – можно или нет [прививаться]. Думаю, что мы возьмем на вооружение.

Я бы хотел сделать прививку, когда будет возможно. У меня уже есть родственники, которые сделали прививку и чувствуют себя хорошо. Скорее всего, это будет после сезона», – сказал Квартальнов.