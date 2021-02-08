Третьяк о гимне сборной на ЧМ: «Катюша» – прекрасная песня, но есть и отличные «Герои спорта» и «Трус не играет в хоккей»

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, какие композиции рассматриваются в качестве замены гимну России на матчах .

Ранее Спортивный арбитражный суд ( ) отстранил Россию от крупнейших международных стартов на 2 года. Спортсменам будет запрещено использовать флаг и гимн России.

«Трудно заменить гимн песней, наш гимн вообще трудно заменить.

«Катюша» – прекрасная песня, но есть и отличные спортивные песни: «Герои спорта», «Трус не играет в хоккей». Наша команда уже выступала под олимпийским гимном, есть еще официальный гимн .

Решение будет приниматься в марте по этому вопросу», – сказал Третьяк.