Третьяк о гимне сборной на ЧМ: «Катюша» – прекрасная песня, но есть и отличные «Герои спорта» и «Трус не играет в хоккей»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Владислав Третьяк CAS ЧМ-2021 Р-Спорт музыка Хоккей

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, какие композиции рассматриваются в качестве замены гимну России на матчах ЧМ-2021.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Россию от крупнейших международных стартов на 2 года. Спортсменам будет запрещено использовать флаг и гимн России.

«Трудно заменить гимн песней, наш гимн вообще трудно заменить.

«Катюша» – прекрасная песня, но есть и отличные спортивные песни: «Герои спорта», «Трус не играет в хоккей». Наша команда уже выступала под олимпийским гимном, есть еще официальный гимн ИИХФ.

Решение будет приниматься в марте по этому вопросу», – сказал Третьяк.

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