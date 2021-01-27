Михаил Григоренко: «В ЦСКА были проходные матчи: выйдешь, быстро забьешь большинство и все. В НХЛ такого нет»

Форвард поделился мыслями о конкуренции в НХЛ и .

– В ЦСКА вы все три года были на ведущих ролях, в «Коламбусе» конкуренция выше. Приходится ли вам перестраиваться под новую ситуацию?

– На самом деле в ЦСКА в первый сезон тоже не все шло гладко: были моменты, когда я и в четвертом звене играл, и в большинстве не появлялся. В последние два года понятно, что был на лидирующих позициях.

Думаю, что в любой команде нужно время и нужно заслужить тренерское доверие. Сезон у нас в НХЛ достаточно длинный, время показать себя еще есть. Надеюсь, что все получится.

– Многие ребята из СКА и ЦСКА, переходя в клубы НХЛ, признавались, что в России отвыкли от такого уровня сопротивления. Почувствовали ли это?

– Наверное, да. Средний уровень в НХЛ выше. Даже с «Детройтом», который в прошлом сезоне был одной из худших команд, тяжело играть. Это не матч с аутсайдером, в котором можно передохнуть.

В КХЛ было команд 12-14, против которых тяжело играть. В ЦСКА были проходные матчи: выйдешь, быстро забьешь большинство и все, соперник уже не мог ничего противопоставить. В НХЛ пока такого вообще нет. Если хочешь играть на уровне команды, то нужно на 100% выкладываться в каждой смене. И, конечно, хоккеисты сильнее, уровень и конкуренция намного выше, – сказал Григоренко.