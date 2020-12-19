Депутат Лебедев о Дзюбе: «В ЛДПР не возьмем. Чтобы еще одно видео выложил? Пусть идет в «Единую Россию»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев высказался о мнении менеджера сборной России Евгения Савина, что форвард мог бы стать политиком в будущем.

«В нашей стране политиком и футболистом может быть каждый, поэтому не исключаю, что рано или поздно и Артем Дзюба попробует свои силы в этом направлении.

Тем более у нас есть политические партии, которые очень любят использовать спортсменов в качестве привлечения избирателя на свою сторону. За 20 лет моего нахождения в Думе там были и есть спортсмены, которых вы даже в лицо не узнаете, потому что крайне редко их видите.

Не позвали бы его в ЛДПР. А зачем? Чтобы он еще одно видео опубликовал? Достаточно, мне кажется. Пусть идет в «Единую Россию», все спортсмены идут туда, там скоро будут спортсмены по всем видам спорта. Там можно будет скоро олимпийскую сборную собрать и отправить ее на Олимпиаду.

Что касается его профессиональных качеств, то я не знаком с ним настолько близко, чтобы рассуждать об этом. Но в нашей стране, повторюсь, каждый может быть футболистом и политиком, поэтому не надо много ума, чтобы пойти на выборы, а за тебя проголосовали.

На тенденцию появления спортсменов в политике смотрю однозначно отрицательно. Считаю, что это издевательство над избирателем. 90 процентов спортсменов, пришедших в парламент, как депутаты не делают ничего.

Мы с огромным уважением относимся к их заслугам и далекому спортивному прошлому, но как депутаты они не делают ничего. Единственный спортсмен, который делает хоть что-то на протяжении нескольких созывов, – это Светлана Журова. Остальные не особо блещут законодательной инициативой и творческими порывами.

Потом мы прекрасно понимаем, что спортсмен в политику идет не для того, чтобы заниматься политической деятельностью, а просто партии используют красивое яркое имя и узнаваемость человека. Ну, поставьте в избирательный округ Пугачеву – так она у Медведева выиграет, потому что ее вся страна любит и знает. Но это же неправильно, так и со спортсменами.

Конечно, все мы знаем Фетисова – прекрасный хоккеист, вся страна молилась на сборную СССР и ЦСКА, когда он там играл в своей знаменитой пятерке. Естественно, за него проголосуют все, кто знает советский хоккей. «Ура, Фетисов, я его знаю, проголосую за него» – вот так и происходит. Поэтому их используют только для того, чтобы привлечь внимание», – сказал Лебедев.