Сорокин пропустил 5 шайб в дебютном матче в НХЛ против «Рейнджерс». Он вышел вместо Варламова, получившего травму на разминке

Теги травмы Рейнджерс Айлендерс Семен Варламов НХЛ Кори Шнайдер Кэл Клаттербак Артемий Панарин Илья Сорокин Павел Бучневич Хоккей

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин пропустил 5 шайб в дебютном матче в НХЛ против «Рейнджерс» (0:5). 

Россиянин справился с 27 бросками по своим воротам из 32. 

По 2 гола в его ворота забили форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич. 

Изначально стартовым вратарем «островитян» в этом матче должен был быть Семен Варламов.

Но он не смог выйти на лед, получив травму на предматчевой разминке после броска форварда Кэла Клаттербака, попавшего голкиперу в область ключицы. 

Запасным вратарем в результате этого стал Кори Шнайдер. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья