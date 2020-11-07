Сорокин пропустил 5 шайб в дебютном матче в НХЛ против «Рейнджерс». Он вышел вместо Варламова, получившего травму на разминке

Вратарь пропустил 5 шайб в дебютном матче в против (0:5).

Россиянин справился с 27 бросками по своим воротам из 32.

По 2 гола в его ворота забили форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич.

Изначально стартовым вратарем «островитян» в этом матче должен был быть .

Но он не смог выйти на лед, получив травму на предматчевой разминке после броска форварда Кэла Клаттербака, попавшего голкиперу в область ключицы.

Запасным вратарем в результате этого стал Кори Шнайдер.