Андрей Назаров: «У СКА самый приближенный к НХЛ уровень показа матчей. Это работа мотора российского хоккея Ротенберга»

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Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался касательно старта сезона НХЛ.

«С удовольствием начал смотреть новый сезон НХЛ. Скажу честно: один матч интереснее другого, порой не знаешь, что выбрать. Пандемия отступает, жизнь налаживается. Удачно начали регулярку российские игроки. И, конечно, особенно впечатляет уровень показа и телевизионной картинки. Здесь большое значение имеют площадки и их размер.

Я много раз говорил, что КХЛ давно нужно было переходить на маленькие финские и канадские площадки, все-таки мы немного затянули с этим вопросом. Хоккей на маленьких площадках интереснее и быстрее. К слову, матчи Континентальной лиги я смотрю только в HD-формате. Современный мир и уровень технической оснащенности диктует свои правила.

У кого больше всего нравится вещание в КХЛ? У СКА. Причем, там и предматчевые шоу на уровне, и качество картинки изумительное. Приятно следить за матчами СКА. У армейцев самый приближенный к НХЛ уровень. Я бы даже сказал больше: в ближайшее время этот уровень однозначно будет соответствовать уровню НХЛ. Все знают, благодаря кому: это активная работа мотора современного российского хоккея Романа Ротенберга», – сказал Назаров.

Стартовые матчи НХЛ установили рекорд по количеству телезрителей в Канаде и США

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