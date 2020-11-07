«Вошла обнаженная женщина. Тихонов сказал, что это может быть провокация США». Журналист о сауне со сборной СССР на ЧМ-1982

Бывший директор офиса советского информационного агентства АПН в Хельсинки Леонид Лааксо поделился воспоминаниями о ЧМ-1982.

Турнир прошел в Финляндии. Чемпионом стала сборная СССР под руководством тренера .

«Я организовал для них поход в сауну. Русские любят сауну так же, как и финны.

С нами был руководитель группы, врач и другие важные люди. В сауну приехал и известный российский рефери Анатолий Сеглин. И, конечно же, самодовольный тренер Виктор Тихонов», – сказал Лааксо.

По словам Лааксо, в какой-то момент дверь открылась и в сауну вошла женщина.

«Она была в «костюме Евы». [Возможно, ошиблась дверью]. Я решил представить неожиданного гостя советским хоккеистам, сидящим на скамейках в сауне.

В конце концов, я дал ей полотенце. [Игроки смеялись], но был один человек, который не присоединился к веселью. Это был тренер Тихонов.

Виктор понизил голос и прошептал мне на ухо, что это может быть американской провокацией. А завтра мы будем в скандальных журналах с обнаженной женщиной!» – рассказал Лааксо.

Женщину в итоге направили в нужное ей отделение сауны после того, как Лааксо дал ей полотенце.

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