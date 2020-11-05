Алексей Шевченко: «Ковальчук здорово помогает раздевалке «Авангарда», но с точки зрения игры это просто провал»

Журналист «Спорт-Экспресса» рассказал о ситуации с форвардом Ильей Ковальчуком в .

«Ковальчук в раздевалке «Авангарда» ведет себя не просто идеально – в этом смысле он здорово помогает команде. Обстановка стала гораздо лучше внутри. У него нет никаких понтов, он приносит в команду радость. В раздевалке стало гораздо легче находиться.

В Минске он пригласил всю команду в ресторан – они посидели, повеселились. Но Ковальчук как душа компании в раздевалке – это одно. Ковальчук на льду – совершенно другое.

Меня его игра, конечно, совершенно не радует. Я вижу, что не везет Зернову и Буше, что к ним поставили Ковальчука. У него серьезнейшие проблемы в обороне – и это скажется на плей-офф. Говорят, что «сейчас он наберет форму, получит практику». Нет, все! Здесь никакого развития нет.

Ковальчук очень хорошо занимался, тренировочный процесс у него поставлен, этого не отнимешь. Сейчас он практически в идеальных кондициях. Но с точки зрения хоккея ничего лучше не будет.

Не согласен с восторгами по поводу игры Ковальчука. Возможно, не так плохо, как ожидалось, но с точки зрения игры на команду – это просто провал», – сказал Шевченко.