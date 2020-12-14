Третьяк о России на МЧМ: «Команда неплохая, но физически неподготовленная, из-за чего есть брак, нет скоростей. В этом плане надо разбираться»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о выступлении молодежной сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне, где она заняла 4-е место.

В двух последних матчах против Канады и Финляндии россияне уступили с общим счетом 1:9.

«На этом чемпионате мира у сборной России видел только две хорошие игры – против американцев и шведов. Был еще хороший период против финнов, а когда преимущество в физике кончается, мы сравниваемся по этому состоянию со всеми командами.

Считаю, команда у нас неплохая, но физически она неподготовленная, из-за чего есть брак, нет скоростей. В итоге в том матче нас хватило только на первые 10 минут, когда мы выглядели просто шикарно.

В этом плане надо разбираться, кто тренер по физической подготовке, и 8 января мы собираем тренерский штаб, будем обсуждать, в чем причина», – сказал Третьяк.

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