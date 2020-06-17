Житник о сборных: «Украина – в третьем дивизионе. Наши ребята играют за Венгрию и Румынию»

Бывший защитник клубов НХЛ поделился мыслями касательно украинского хоккея.

– Какие чувства у вас сейчас вызывает украинский хоккей – боль, гнев, жалость?

– Разочарование. Ребята, с которыми я еще играл 20 лет назад, закончили в 2010-12 годах. Они выступали на очень высоком уровне и занимали в своих командах ведущие роли – делали результат. После них – провал.

Никто не подхватил смену поколений. Но это зависело не от детей, а от взрослых.

– Расскажите на пальцах, что за скандал с выборами президента ФХУ.

– Меня не допустили к этому процессу. Был всего один кандидат – вице-президент ФХУ Георгий Зубко. Выбирать было не из кого.

Все прошло, как в сталинские времена – человека просто назначили. Я такого не ожидал. Это если говорить вкратце.

– Что дальше?

– Ждать следующих выборов еще четыре года нет смысла. Для хоккея – это очень много времени. У нас был круглый стол с министром спорта Украины Вадимом Гутцайтом. На встрече также были Анатолий Брезвин, Борис Колесников и другие представители клубов.

Мы донесли руководству ФХУ наши предложения. Я не говорю, что это какой-то ультиматум, но надо двигаться вперед и много чего менять. Нужно, чтобы в управлении хоккеем в Украине принимали участие люди, которые вкладывают в него свои деньги.

На сегодняшний день украинский хоккей – это меценатский и социальный проект. Детский хоккей держится на плечах родителей. В последнее время также помогают коммунальные предприятия и городские власти. Но в основном все держится на фанатизме людей, которые любят хоккей. Я считаю, что они должны участвовать в процессе.

Также нужна стратегия развития хоккея от детского до профессионального, чтобы хоть как-то вылезти из этой ямы. Должна развиваться хоккейная инфраструктура. Если взять Киев, то 2,5 катка на 5-миллионный город – это очень мало. В Торонто 200 катков. Нам есть куда стремиться.

Если говорить о сборной Украины, то она играет в третьем по значимости дивизионе. Это не очень хороший показатель. Не хочу никого обидеть, но сейчас нас обыгрывают совсем не хоккейные страны. Наши ребята уезжают за границу и играют за сборные Венгрии и Румынии.

Пока только движется в правильном направлении. В лиге сейчас играет 8 клубов. Надеемся, что в следующем году добавится еще несколько команд. Когда будет 10-12 участников, то уже можно о чем-то говорить, ведь конкуренция – это двигатель всего, – сказал Житник.